СБУ отправила заявление Луценко о совершении преступления работниками НАБУ

13 сентября, 2018, 11:55

Первый заместитель глава СБУ Павел Демчина направил в Генпрокуратуру заявление по поводу совершения уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Первый заместитель главы СБ Украины Павел Демчина направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины", - подчеркнула она.

По словам Гитлянской, Демчин предостерегает главу Бюро Артема Сытника от уничтожения журнала входящей регистрации и других документов, подтверждающих получение старшим детективом ведомства Яндюком С.В. копий постановления Владимирецкого районного суда Ривненской области по гражданскому делу №565/552/17 от 25.04.2017 г.