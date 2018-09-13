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СБУ отправила заявление Луценко о совершении преступления работниками НАБУ


фото: nabu.gov
Первый заместитель глава СБУ Павел Демчина направил в Генпрокуратуру заявление по поводу совершения уголовных правонарушений сотрудниками НАБУ

Об этом на своей странице в Facebook написала спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Первый заместитель главы СБ Украины Павел Демчина направил в Генеральную прокуратуру заявление о совершении уголовных правонарушений сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины", - подчеркнула она.

По словам Гитлянской, Демчин предостерегает главу Бюро Артема Сытника от уничтожения журнала входящей регистрации и других документов, подтверждающих получение старшим детективом ведомства Яндюком С.В. копий постановления Владимирецкого районного суда Ривненской области по гражданскому делу №565/552/17 от 25.04.2017 г.

 

 

 

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