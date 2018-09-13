Российские боевики ранили одного украинского военного
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В ходе ведения боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом 5 раз враг применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В течение дня украинские позиции были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Березовое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино.
По позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Чермалык и Водяное российские оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра. Опорный пункт вблизи Крымского был обстрелян из минометов калибра 120 мм. Еще по одной позиции Операции объединенных сил неподалеку от Чермалика враг вел огонь из минометов обоих калибров.
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