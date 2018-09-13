Россия перебрасывает оккупантам Донбасса артиллерию, прикрываясь учениями

13 сентября, 2018, 15:32

Россия, под прикрытием учений, перебрасывает свою военную артиллерию на оккупированные территории Донбасса

Об этом сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на украинскую разведку.

"Российское военно-политическое руководство увеличивает количество войск (сил) ВС РФ близ границ с Украиной. В частности, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные военные части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, которые имеют на вооружении РСЗО "Ураган" - отметил спикер.

Кроме того, Гуцуляк рапортовал, что под видом маневров командование ВС РФ осуществляет транспортировки до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и иного имущества для скрытой передачи частей и подразделений 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.

С началом суток на восточной границе зафиксировано более 13 прицельных обстрелов боевиков по ВС Украины.

“Гранатометы разных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял в районе н.п. Березовый, Водяное, Чермалык, Старогнатовка, Широкино, Гнутово” - сообщает Министерство.