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"Рейдерство" элеватора на Харьковщине в МВД назвали бандитским захватом


фото: facebook
Инцидент на Харьковщине, что произошел 11 сентября в Змиевском районе на территории местного элеватора, в Министерстве внутренних дел назвали первой попыткой бандитского захвата

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Михаила Апостола.

"За последний год это первый случай, который произошел в Харьковской области. Назвать это рейдерским захватом я не могу. Это обычные бандитские действия. Они (задержанные – ред.) приехали с автомобилями, чтобы вывезти большое количество зерна и сразу его реализовать, ради личного обогащения", - заявил Михаил Апостол.

Он также отметил, что из-за проведения следственных действий предприятие сейчас не работает.

  • Напомним, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра.
  • По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четверо человек - трое мужчин и сотрудник районной полиции.
  • 12 сентября на Харьковщине полиция задержала участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора.
  • В управление Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева. По словам министра Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.
  • Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрении 22 участникам конфликта вокруг элеватора в с. Занки Харьковской области
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