"Рейдерство" элеватора на Харьковщине в МВД назвали бандитским захватом

13 сентября, 2018, 15:10

Инцидент на Харьковщине, что произошел 11 сентября в Змиевском районе на территории местного элеватора, в Министерстве внутренних дел назвали первой попыткой бандитского захвата

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Михаила Апостола.

"За последний год это первый случай, который произошел в Харьковской области. Назвать это рейдерским захватом я не могу. Это обычные бандитские действия. Они (задержанные – ред.) приехали с автомобилями, чтобы вывезти большое количество зерна и сразу его реализовать, ради личного обогащения", - заявил Михаил Апостол.

Он также отметил, что из-за проведения следственных действий предприятие сейчас не работает.