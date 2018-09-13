"Мы просто хотели быть счастливы вместе". Как соцсети посмеялись с интервью российских разведчиков
13 сентября, 2018, 19:05
Подозреваемые в отравлении экс-шпиона Скрипаля российские разведчики Петров и Боширов, которые стали героями действующего интервью пропагандистского ресурса "Russia Today", вызвали бурную реакцию в соцсетях в виде многочисленных мемов
Некоторые из них собрал Еспресо.TV.
-зачем вы летали в Лондон на 2 дня?— недруги за бугром (@Lndcalling) 13 сентября 2018 г.
-посмотреть на собор в Солсбери
-это понятно, но почему вы пытались отравить Скрипаля? pic.twitter.com/N8EvErQryc
13 сентября 2018 г.
— г-бердвотчер (@eingerlj) 13 сентября 2018 г.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля. Британия нашла лабораторию, которая могла изготовить "Новичка".
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипача. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- Подозреваемые в отравлении Скрипачей назвались бизнесменами для получения визы.
- Подозреваемые не показывали свои паспорта и отказывались говорить о бизнес-партнерах.
- Подозреваемые в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов заявили, что не знают этого мужчину и работают в фитнес-индустрии
Читайте также
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
-
-