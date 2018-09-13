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"Мы просто хотели быть счастливы вместе". Как соцсети посмеялись с интервью российских разведчиков

Подозреваемые в отравлении экс-шпиона Скрипаля российские разведчики Петров и Боширов, которые стали героями действующего интервью пропагандистского ресурса "Russia Today", вызвали бурную реакцию в соцсетях в виде многочисленных мемов

Некоторые из них собрал Еспресо.TV.

 

 

 

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