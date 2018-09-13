"Челси" в 2012 году пренебрег форвардом, который сейчас стоит 180 млн евро

13 сентября, 2018, 15:19

Бывший скаут "Челси" рассказал, что английский клуб в 2012 году отказался от француза Килиана Мбаппе, который сейчас стоит 180 млн евро

Об этом сообщает Goal.com.

По словам Сержа скаута Даниэля Бога, после первых смотрин юного французского футболиста, "Челси" колебался и пригласил Мбаппе на повторный просмотр.

"Я привез его вместе с семьей. Он был технический, прямо как сейчас. Мбаппе сыграл против "Чарльтона", команда победила 7:0. Через неделю в клубе заявили: нам понравилось то, что мы увидели, но мы бы хотели пригласить вас еще на один просмотр, после чего мы примем решение", - рассказал скаут.

По словам Сержа Даниэля Бога, это разозлило мать футболиста, которая отказалась от повторных смотрин.

"Она сказала мне: мой мальчик больше не вернется, если он им нужен, пусть подписывают сейчас, или через пять лет им придется покупать его за 50 млн евро", - вспоминает агент.