"Челси" в 2012 году пренебрег форвардом, который сейчас стоит 180 млн евро
Об этом сообщает Goal.com.
По словам Сержа скаута Даниэля Бога, после первых смотрин юного французского футболиста, "Челси" колебался и пригласил Мбаппе на повторный просмотр.
"Я привез его вместе с семьей. Он был технический, прямо как сейчас. Мбаппе сыграл против "Чарльтона", команда победила 7:0. Через неделю в клубе заявили: нам понравилось то, что мы увидели, но мы бы хотели пригласить вас еще на один просмотр, после чего мы примем решение", - рассказал скаут.
По словам Сержа Даниэля Бога, это разозлило мать футболиста, которая отказалась от повторных смотрин.
"Она сказала мне: мой мальчик больше не вернется, если он им нужен, пусть подписывают сейчас, или через пять лет им придется покупать его за 50 млн евро", - вспоминает агент.
- Летом 2017 года Килиан Мбаппе перешел из "Монако" в аренду в ПСЖ, который его выкупил за 180 млн евро.
- Ранее стало известно, какие клубы за последние восемь лет потратили на футболистов более 1 млрд евро.
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