 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пункт пропуска "Меловое" на Луганщине перенесли на территорию Украины

Государственная пограничная служба переместила пункт пропуска "Меловое" в Луганской области на украинско-российской границе на украинскую территорию

Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Пункт пропуска "Меловое" начал работу на новом месте с 8 часов утра в обычном режиме. Отмечается, что ранее "Меловое" находилось на российской территории, в поселке на улице Дружбы народов.

"В прошлом месяце российские пограничники начали обустройство со своей стороны - прямо на улице убивали столбики и проводили другие работы. Этим самым создавали условия для провокаций и даже предпосылки для конфликта или захвата наших пограничников в заложники. Руководство Госпогранслужбы приняло решение перенести пункт пропуска - передвинуть на украинскую территорию", - отмечено в сообщении.

Пропускная способность пропускного пункта "Меловое" - 3,6 тыс. чел. и 650-700 транспортных средств в сутки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать