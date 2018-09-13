Пункт пропуска "Меловое" на Луганщине перенесли на территорию Украины

13 сентября, 2018, 12:44

Государственная пограничная служба переместила пункт пропуска "Меловое" в Луганской области на украинско-российской границе на украинскую территорию

Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

Пункт пропуска "Меловое" начал работу на новом месте с 8 часов утра в обычном режиме. Отмечается, что ранее "Меловое" находилось на российской территории, в поселке на улице Дружбы народов.

"В прошлом месяце российские пограничники начали обустройство со своей стороны - прямо на улице убивали столбики и проводили другие работы. Этим самым создавали условия для провокаций и даже предпосылки для конфликта или захвата наших пограничников в заложники. Руководство Госпогранслужбы приняло решение перенести пункт пропуска - передвинуть на украинскую территорию", - отмечено в сообщении.

Пропускная способность пропускного пункта "Меловое" - 3,6 тыс. чел. и 650-700 транспортных средств в сутки.