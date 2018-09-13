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Прикодонники поймали 56-летнюю женщину с полусотней іРһопе под юбкой


фото: ДПСУ
Ночью 13 сентября пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" во время контроля обратили внимание на женщину, которая вела себя нервно

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Женщина 1962 года рождения шла пешком на вход в Украину, однако прибыв в пункт пропуска начала изрядно волноваться. Правоохранители приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей.

В результате, на нее сработал металлоискатель. Выяснилось, что под одеждой, а именно под юбкой, женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов Iphone, которые были в пользовании. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар.

Телефоны изъяты в установленном порядке.

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