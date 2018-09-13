Прикодонники поймали 56-летнюю женщину с полусотней іРһопе под юбкой
13 сентября, 2018, 12:52
Ночью 13 сентября пограничники на пункте пропуска "Гоптовка" во время контроля обратили внимание на женщину, которая вела себя нервно
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Женщина 1962 года рождения шла пешком на вход в Украину, однако прибыв в пункт пропуска начала изрядно волноваться. Правоохранители приняли решение о применении специальных технических средств для осмотра женщины и ее личных вещей.
В результате, на нее сработал металлоискатель. Выяснилось, что под одеждой, а именно под юбкой, женщина пыталась переместить 49 мобильных телефонов Iphone, которые были в пользовании. Для этого она сшила большие специальные карманы, в которые и упаковала товар.
Телефоны изъяты в установленном порядке.
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