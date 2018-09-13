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Президент футбольного клуба считает, что фанатов нужно держать в клетках


фото: footboom
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал о гостевом секторе для фанатов, который напоминает вольер

Об этом сообщает Footboom.

По словам Поворознюка, гостевой сектор на стадионе поместили в клетку, в связи с тем, что фанаты не умеют себя вести.

"Что плохого в нашем гостевом секторе? Все удобства в наличии, есть кресла - устраивайтесь поудобнее. Что не так? Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. За это их туда бросают и закрывают. На каждом стадионе должно это быть. И у меня есть. Мы специально этот сектор установили на видном месте, чтобы все его видели и думали головой, перед тем как что-то делать неправильно", - сказал президент "Ингульца".

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