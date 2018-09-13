Президент футбольного клуба считает, что фанатов нужно держать в клетках
13 сентября, 2018, 11:29
Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк рассказал о гостевом секторе для фанатов, который напоминает вольер
Об этом сообщает Footboom.
По словам Поворознюка, гостевой сектор на стадионе поместили в клетку, в связи с тем, что фанаты не умеют себя вести.
"Что плохого в нашем гостевом секторе? Все удобства в наличии, есть кресла - устраивайтесь поудобнее. Что не так? Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. За это их туда бросают и закрывают. На каждом стадионе должно это быть. И у меня есть. Мы специально этот сектор установили на видном месте, чтобы все его видели и думали головой, перед тем как что-то делать неправильно", - сказал президент "Ингульца".
- Ранее в сеть попали фото гостевого сектора стадиона клуба первой лиги "Ингулец", который напоминает клетку.
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