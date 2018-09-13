Представители "Газпрома" не пришли на встречу по транзиту газа, - Коболев
Об этом сообщил во время круглого стола по энергобезопасности Украины глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "РБК-Украина".
"Вчера состоялись консультации между представителями Российской Федерации, Европейской комиссии. Увы, по какой-то причине "Газпром" не приехал на эти консультации, он считает, что ему это не совсем интересно, но все остальные присутствовали", - сказал Коболев.
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По словам руководителя "Нафтогаза", на встрече был представлен отчет.
"Из этого отчета красной линией хорошо видно, как россияне и в том числе представители Европейской комиссии активно используют против украинской позиции инструмент или аргумент того, что мы до сих пор не закончили свою домашнюю работу", - отметил Коболев.
В частности, по словам Коболева, Украину упрекают в до сих пор не проведенном анбандлинге (отделение оператора газотранспортной системы). Глава "Нафтогаза" отметил, что к представителям Еврокомиссии донесли позицию Украины о том, что до завершения контракта с "Газпромом" анбандлинг провести невозможно.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
- "Нафтогаз" потребует от "Газпрома" еще $15 млрд в случае отказа россиян от транзита газа Украиной и начал взыскивать с "Газпрома" $2,6 млрд. Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос на $50 млн.
- Суд арестовал голландские активы "Газпрома", чтобы выплатить Украине $2,6 млрд. Британия заморозила активы "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
- Украина, ЕС и РФ договорились разработать дорожную карту переговоров относительно транзита газа.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" еще $11,6 млрд в международном арбитраже. "Газпрому" ограничили возможность привлекать международные кредиты через суд с "Нафтогазом".
- "Газпром" сократил объемы транзита газа в Европу через Украину и Беларусь.
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