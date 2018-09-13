Представители "Газпрома" не пришли на встречу по транзиту газа, - Коболев

13 сентября, 2018, 16:47

Представители российского "Газпрома" не пришли на трехсторонние переговоры на экспертном уровне относительно транзита газа территорией Украины

Об этом сообщил во время круглого стола по энергобезопасности Украины глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает "РБК-Украина".

"Вчера состоялись консультации между представителями Российской Федерации, Европейской комиссии. Увы, по какой-то причине "Газпром" не приехал на эти консультации, он считает, что ему это не совсем интересно, но все остальные присутствовали", - сказал Коболев.

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По словам руководителя "Нафтогаза", на встрече был представлен отчет.

"Из этого отчета красной линией хорошо видно, как россияне и в том числе представители Европейской комиссии активно используют против украинской позиции инструмент или аргумент того, что мы до сих пор не закончили свою домашнюю работу", - отметил Коболев.

В частности, по словам Коболева, Украину упрекают в до сих пор не проведенном анбандлинге (отделение оператора газотранспортной системы). Глава "Нафтогаза" отметил, что к представителям Еврокомиссии донесли позицию Украины о том, что до завершения контракта с "Газпромом" анбандлинг провести невозможно.