 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Подозреваемый в смертельном ДТП Дыминский посетил матч "Карпат" в Польше


фото: instagram
Владелец "Карпат" Петр Дыминский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, посетил матч львовского футбольного клуба в Польше

Совместное фото с Дыминским со стадиона в Гданьске в Instagram выложил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук. 9 сентября они вместе побывали на товарищеском матче львовян с "Лехией", который закончился победой украинского клуба - 1:0.

Петр Дыминский обвиняется в совершении смертельного ДТП в августе 2017 года и более года находится за пределами Украины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не важно, кто напротив важно кто рядом

Публикация вот Олег Смалійчук (@smaliychuk)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать