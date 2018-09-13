Подозреваемый в смертельном ДТП Дыминский посетил матч "Карпат" в Польше

13 сентября, 2018, 13:47

Владелец "Карпат" Петр Дыминский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, посетил матч львовского футбольного клуба в Польше

Совместное фото с Дыминским со стадиона в Гданьске в Instagram выложил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук. 9 сентября они вместе побывали на товарищеском матче львовян с "Лехией", который закончился победой украинского клуба - 1:0.

Петр Дыминский обвиняется в совершении смертельного ДТП в августе 2017 года и более года находится за пределами Украины.