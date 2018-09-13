Подозреваемый в смертельном ДТП Дыминский посетил матч "Карпат" в Польше
13 сентября, 2018, 13:47
Владелец "Карпат" Петр Дыминский, которого подозревают в совершении смертельного ДТП, посетил матч львовского футбольного клуба в Польше
Совместное фото с Дыминским со стадиона в Гданьске в Instagram выложил вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук. 9 сентября они вместе побывали на товарищеском матче львовян с "Лехией", который закончился победой украинского клуба - 1:0.
Петр Дыминский обвиняется в совершении смертельного ДТП в августе 2017 года и более года находится за пределами Украины.
- В начале сентября СМИ сообщили, что Дыминский договаривается о продаже "Карпат" бывшему регионалу Александру Гереге.
-
В августе полиция направила в суд уголовные производства по факту ложных показаний трех участников ДТП с автомобилем бизнесмена Петра Дыминского.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-