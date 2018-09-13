Подозрение Демчине и жалоба на НАБУ: в СБУ рассказали подробности

13 сентября, 2018, 14:10

Имущество, которое фигурирует в подозрении НАБУ первому заместителю главы СБУ Павлу Демчине, ему не принадлежит, о чем есть судебное решение

Об этом заявила в эфире "112 Украина" спикер СБУ Елена Гитлянска.

"Павлу Демчине инкриминировалось незаконное обогащение на основании имущества, которое ему не принадлежит. Есть решение суда, в котором четко прописано, что он не является собственником этого имущества. Агенты НАБУ, зная об этом решении суда и что имущество не принадлежит Павлу Демчине, обвинили его, что это незаконное обогащение и выдвинули подозрение. Именно поэтому он обратился к ГПУБ, чтобы прокуратура провела независимое расследование", - сказала Гитлянская.

Пресс-секретарь СБУ отметила, что производство против Демчин должно быть закрыто из-за истечения процессуального срока, в течение которого не было найдено доказательств.

"Дело в том, что оно должно быть закрыто, поскольку в течение определенного срока они не смогли найти состава преступления, но фактически для того, чтобы не поддерживать законных требований по закрытию, было выдвинуто подозрение по необоснованному обвинению. Мы ожидаем, что ГПУ рассмотрит это заявление и примет решение относительно открытия уголовного производства и потом уже на основании решения прокуратуры будет решаться дальнейшая судьба производства НАБУ", - сказала Гитлянская.

Спикер СБУ добавила, что детектив НАБУ, который составлял подозрение Демчине, достоверно знал о том, что указанное имущество ему не принадлежит.

"Именно детектив НАБУ, который расследовал это дело, вытребовал у ривненского судьи решение суда, в котором четко записано, что имущество не принадлежит Демчине, потом выписал подозрение, в котором подозревает Демчину в незаконном обогащении, мотивируя именно этим имуществом. То есть, человек, который принимал решение, уже был осведомлен в том, что это подозрение не имеет никакого основания и смысла", - пояснила Гитлянская.