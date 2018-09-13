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Под Горловкой погиб 20-летний разведчик из 58-й бригады

Под Горловкой в результате боевых действий погиб 20-летний Ярослав Бугаевский, уроженец города Шостка, что на Сумщине

Об этом сообщает Новинарня.

Ярослав был разведчиком 13-го отдельного мотопехотного батальона “Чернигов-1” 58-й отдельной мотопехотной бригады. После окончания школы поступил в Шосткинский химико-технологический колледж, однако не закончив обучение, ушел на военную службу по контракту.

В родном городе его помнят как воспитанника детско-юношеского клуба физической подготовки “Патриот” – парень имел черный пояс по айкидо. По данным Шосткинского горсовета, Ярослав умер 12 сентября.

Напомним, подразделения 58 омпбр сейчас выполняют задачи на Горловском направлении.

Согласно сообщению пресс-центра Объединенных сил, 11 сентября на Горловском направлении в результате обстрелов из гранатометов и стрелкового оружия вблизи поселка Шумы и Майорская, один боец ВСУ получил тяжелое ранение. После оказания неотложной медицинской помощи он был эвакуирован в лечебное учреждение, но ранения оказались несовместимыми с жизнью.

У Ярослава Бугаевского остались мать и младший брат.


 

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