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Оккупанты Луганщины готовы передать Украине 50 заключенных, - ОБСЕ


фото: minjust-dnr
Представители российской оккупационной администрации отдельных районов Луганской области (ОРЛО) заявили о готовности передать Украине заключенных, осужденных до начала войны

Об этом сообщил на брифинге в Киеве координатор СММ ОБСЕ Тони Фриш, передает "Интерфакс-Украина".

"Я слышал, что многие люди желают, чтобы их перевели в подконтрольные районы. По крайней мере, я знаю о 50 случаях. Но мне кажется, их будет больше после того, как будет сделан важный шаг со стороны ОРЛО. И мне в ОРЛО подтвердили готовность переместить этих лиц", - сказал Фриш.

Кроме того, координатор СММ ОБСЕ отметил, что из отдельных районов Донецкой области (ОРДО) на подконтрольные территории передали уже около 200 человек, а процесс передачи оттуда осужденных происходит с 2015 года.

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