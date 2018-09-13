Очередной российский фейк: в Госдепе США жестко отреагировали на выборы в "ДНР/ЛНР"

13 сентября, 2018, 08:50

Власти Соединенных Штатов осуждают проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса, ведь те контролируются Кремлем

Об этом говорится в заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Она отметила, что США осуждают объявление плана проведения так называемых выборов в "ДНР" и "ЛНР", ведь контроль над ними осуществляет Россия. Таким образом, этот факт делает невозможным проведение настоящих выборов, ведь это станет грубым нарушением обязательств России в отношении Минских соглашений.

"Создавая фейковые процессы, Россия вновь демонстрирует свое игнорирование международных норм и подрывает усилия по достижению мира на востоке Украины. "Народные республики", созданные Россией, не имеют места в украинском конституционном порядке", - отметила Науэрт.

По ее словам, США остаются полностью привержены дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, спровоцированного Россией на востоке Украины. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой.