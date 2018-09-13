Очередной российский фейк: в Госдепе США жестко отреагировали на выборы в "ДНР/ЛНР"
Об этом говорится в заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науэрт.
Она отметила, что США осуждают объявление плана проведения так называемых выборов в "ДНР" и "ЛНР", ведь контроль над ними осуществляет Россия. Таким образом, этот факт делает невозможным проведение настоящих выборов, ведь это станет грубым нарушением обязательств России в отношении Минских соглашений.
"Создавая фейковые процессы, Россия вновь демонстрирует свое игнорирование международных норм и подрывает усилия по достижению мира на востоке Украины. "Народные республики", созданные Россией, не имеют места в украинском конституционном порядке", - отметила Науэрт.
По ее словам, США остаются полностью привержены дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, спровоцированного Россией на востоке Украины. Поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается непоколебимой.
- Ранее в российских СМИ появилась информация, что в первой половине ноября в "ДНР" планируют выборы нового главаря после убийства Александра Захарченко.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-