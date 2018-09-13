Объявлена предварительная программа Конференции "Телевидение как Бизнес – 2018"
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Конференция "Телевидение как Бизнес", которая проходит в рамках международного медиафорума KIEV MEDIA WEEK, состоится 20 сентября 2018 года в гостинице Hyatt Regency Kiev.
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«Телевидение как Бизнес» — ежегодная встреча лидеров телевизионной индустрии и рекламного рынка.
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Девятый год подряд представители ведущих телевизионных брендов, лучшие медиаспециалисты обсуждают актуальные проблемы отрасли и способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиапроектов. В этом году в Конференции примут участие более 20 Топ-Менеджеров медийной сферы.
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Традиционно Конференция начнется Саммитом Медиалидеров с участием руководителей крупнейших медиагрупп и телеканалов Украины.
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Вторая секция Конференции будет посвящена актуальным проблемам, успехам и тенденциям рекламного рынка. Секция пройдет с участием лидеров рекламного рынка Украины: Андрея Андрющенко (IPG Mediabrands Ukraine), Энвера Кикавы (Publicis Groupe Ukraine), Юлии Бучак (OMD Media Direction Ukraine), Юлии Костецкой (Медиапартнерство) и Александра Гороховского (Dentsu Aegis Network Ukraine).
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В рамках третьей секции будут рассматриваться вопросы сферы HR. К дискуссии присоединятся: Роман Бондарь (Odgers Berndtson Ukraine), Лариса Брувер (1+1 Медиа), Елена Довганец (Медиа Группы Украины) и Анна Каленская (StarLightMedia).
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Ознакомиться с полной программой можно на сайте Конференции. Программа постоянно дополняется и обновляется – все изменения будут доступны на сайте мероприятия.
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По всем вопросам, возникающим по участию и организации мероприятия, обращайтесь, пожалуйста, по телефону +380 44 353-13-98 или на электронный адрес tetiana.ilchuk@itk.ua
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KYIV MEDIA WEEK состоится 17-21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Зарегистрироваться на медиафорум можно здесь.
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За анонсами мероприятий KMW 2018 и другими новостями медиафорума следите на сайте и официальной Facebook-странице.
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Партнеры проекта:
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K7 Media – Интеллектуальный партнер
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MIPCOM – Международный партнер
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Vancouver Film School – Международный партнер
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"Вино Молдовы. Живая легенда" – Официальный партнер вечеринки KMW
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Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер
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Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальном производству
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Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер
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NATPE – Международный партнер
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Filmteractive – Международный партнер
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Finlandia – Партнер вечеринки KMW
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Медианяня – Информационный партнер
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Телеканал NEWSONE – Информационный медиапартнер
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Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер
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Так Треба Продакшн – Технический партнер
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Телеканал Еспресо – Информационный телепартнером
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Фокус – Деловой медиапартнер
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UA|TV – Международной телевизионной партнер
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Ежедневная газета «Вести» – информационный партнер
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ЛИГА.net – Информационный партнер
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PATRIOT RENTAL – Технический партнер
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VGL cinema – Информационный партнер
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Отраслевые информационные партнеры:
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Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR | Газета День | Reklamaster | Señal International |
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