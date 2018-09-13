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Объявлена предварительная программа Конференции "Телевидение как Бизнес – 2018"

Конференция "Телевидение как Бизнес", которая проходит в рамках международного медиафорума KIEV MEDIA WEEK, состоится 20 сентября 2018 года в отеле Hyatt Regency Kiev

Конференция "Телевидение как Бизнес", которая проходит в рамках международного медиафорума KIEV MEDIA WEEK, состоится 20 сентября 2018 года в гостинице Hyatt Regency Kiev.
 

«Телевидение как Бизнес» — ежегодная встреча лидеров телевизионной индустрии и рекламного рынка.

Девятый год подряд представители ведущих телевизионных брендов, лучшие медиаспециалисты обсуждают актуальные проблемы отрасли и способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиапроектов. В этом году в Конференции примут участие более 20 Топ-Менеджеров медийной сферы.

Традиционно Конференция начнется Саммитом Медиалидеров с участием руководителей крупнейших медиагрупп и телеканалов Украины.

Вторая секция Конференции будет посвящена актуальным проблемам, успехам и тенденциям рекламного рынка. Секция пройдет с участием лидеров рекламного рынка Украины: Андрея Андрющенко (IPG Mediabrands Ukraine), Энвера Кикавы (Publicis Groupe Ukraine), Юлии Бучак (OMD Media Direction Ukraine), Юлии Костецкой (Медиапартнерство) и Александра Гороховского (Dentsu Aegis Network Ukraine).

В рамках третьей секции будут рассматриваться вопросы сферы HR. К дискуссии присоединятся: Роман Бондарь (Odgers Berndtson Ukraine), Лариса Брувер (1+1 Медиа), Елена Довганец (Медиа Группы Украины) и Анна Каленская (StarLightMedia).

Ознакомиться с полной программой можно на сайте Конференции. Программа постоянно дополняется и обновляется – все изменения будут доступны на сайте мероприятия.

По всем вопросам, возникающим по участию и организации мероприятия, обращайтесь, пожалуйста, по телефону +380 44 353-13-98 или на электронный адрес tetiana.ilchuk@itk.ua

 

Организатор мероприятияИндустриальный Телевизионный Комитет.
 

KYIV MEDIA WEEK состоится 17-21 сентября 2018 года в Hyatt Regency Kyiv (Киев, Украина). Зарегистрироваться на медиафорум можно здесь.

За анонсами мероприятий KMW 2018 и другими новостями медиафорума следите на сайте и официальной Facebook-странице.
 

Партнеры проекта:

K7 Media – Интеллектуальный партнер

MIPCOM – Международный партнер

C21 Media – Международный медиапартнер

Vancouver Film School – Международный партнер

"Вино Молдовы. Живая легенда" – Официальный партнер вечеринки KMW

Baltic to Black Sea Documentary Network (B2B Doc) – Международный партнер

Телеканал «Украина» – Партнер линейки ивентов, посвященных сериальном производству

Cannes Corporate Media & TV Awards – Международный партнер

NATPE – Международный партнер

Filmteractive – Международный партнер

Finlandia – Партнер вечеринки KMW

Медианяня – Информационный партнер

Телеканал NEWSONE – Информационный медиапартнер

Телеканал «Прямой» – Телевизионный медиапартнер

Так Треба Продакшн – Технический партнер

Телеканал Еспресо – Информационный телепартнером

Фокус – Деловой медиапартнер

UA|TV – Международной телевизионной партнер

Ежедневная газета «Вести» – информационный партнер

ЛИГА.net – Информационный партнер

PATRIOT RENTAL – Технический партнер

VGL cinema – Информационный партнер

 

Отраслевые информационные партнеры:

Prensario| TVbizz | CEETV | MEDIASAT | Детектор Медиа | Медиабизнес | MBR | CR | Газета День | Reklamaster | Señal International |

 

Организатор:

MEDIA RESOURCES MANAGEMENT
 
 

 

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