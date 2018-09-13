Объявлена предварительная программа Конференции "Телевидение как Бизнес – 2018"

Девятый год подряд представители ведущих телевизионных брендов, лучшие медиаспециалисты обсуждают актуальные проблемы отрасли и способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиапроектов. В этом году в Конференции примут участие более 20 Топ-Менеджеров медийной сферы.

Вторая секция Конференции будет посвящена актуальным проблемам, успехам и тенденциям рекламного рынка. Секция пройдет с участием лидеров рекламного рынка Украины: Андрея Андрющенко (IPG Mediabrands Ukraine), Энвера Кикавы (Publicis Groupe Ukraine), Юлии Бучак (OMD Media Direction Ukraine), Юлии Костецкой (Медиапартнерство) и Александра Гороховского (Dentsu Aegis Network Ukraine).

В рамках третьей секции будут рассматриваться вопросы сферы HR. К дискуссии присоединятся: Роман Бондарь (Odgers Berndtson Ukraine), Лариса Брувер (1+1 Медиа), Елена Довганец (Медиа Группы Украины) и Анна Каленская (StarLightMedia).

Ознакомиться с полной программой можно на сайте Конференции . Программа постоянно дополняется и обновляется – все изменения будут доступны на сайте мероприятия.