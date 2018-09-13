Немецкий клуб выгнал семерых футболистов за нацистский жест
13 сентября, 2018, 08:48
Семерых футболистов отчислили из немецкого клуба за фото, на котором они продемонстрировали нацистский жест
Об этом сообщает RTL.
Один из спонсоров немецкого любительского клуба "1920 Миль" - этнический турок Энгин Арслан попросил игроков сделать веселое фото. Семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.
Арслан выложил фото в facebook, но вскоре удалил публикацию. Впрочем, фото увидели руководители клуба, которые приняли решение отчислить из команды семерых игроков. Кроме того, было прекращено сотрудничество со спонсором.
"Это была огромная ошибка, поэтому я извиняюсь перед каждым из игроков, а также клубом. Мне жаль ребят", - сказал Арслан.
Игроки также извинились за жест. Однако эпизод расследует полиция, поскольку нацистские приветствия запрещены в Германии.
- Ранее полузащитника сборной Англии Деле Алли обвинили в сатанизме за жест, которым он празднует забитые голы.
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