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Немецкий клуб выгнал семерых футболистов за нацистский жест


фото: rtl
Семерых футболистов отчислили из немецкого клуба за фото, на котором они продемонстрировали нацистский жест

Об этом сообщает RTL.

Один из спонсоров немецкого любительского клуба "1920 Миль" - этнический турок Энгин Арслан попросил игроков сделать веселое фото. Семь из пятнадцати футболистов изобразили нацистский жест.

Арслан выложил фото в facebook, но вскоре удалил публикацию. Впрочем, фото увидели руководители клуба, которые приняли решение отчислить из команды семерых игроков. Кроме того, было прекращено сотрудничество со спонсором.

"Это была огромная ошибка, поэтому я извиняюсь перед каждым из игроков, а также клубом. Мне жаль ребят", - сказал Арслан.

Игроки также извинились за жест. Однако эпизод расследует полиция, поскольку нацистские приветствия запрещены в Германии.

  • Ранее полузащитника сборной Англии Деле Алли обвинили в сатанизме за жест, которым он празднует забитые голы.

 

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