Нардепы и госчиновники летали на Евро-2016 за счет ФФУ, - журналист
13 сентября, 2018, 12:23
Журналист Константин Андриюк обнародовал документы, по которым нардепы и госчиновники летали на матчи Евро-2016 за счет Федерации футбола Украины
Документы Константин Андриюк выложил в facebook.
В списках лиц, которые летали на матчи Евро-2016 за средства ФФУ, есть народные депутаты, государственные чиновники и мэры. По мнению журналиста, это свидетельствует о коррупционных действиях президента ФФУ Андрея Павелко.
"Получается, Андрей Павелко возил на Евро-2016, мэров городов, нардепов и госчиновников? За счет ФФУ? Это по-моему, называется - коррупция на должностном уровне. Но лучше пусть Андрей Васильевич сам об этом нам ответит", - написал журналист.
- Перед финалом Лиги чемпионов в Киеве, пользователей соцсетей возмутило фото дочери Андрея Павелко в частном авто с главным трофеем европейского футбола.
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