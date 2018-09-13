Нардепы и госчиновники летали на Евро-2016 за счет ФФУ, - журналист

13 сентября, 2018, 12:23

Журналист Константин Андриюк обнародовал документы, по которым нардепы и госчиновники летали на матчи Евро-2016 за счет Федерации футбола Украины

Документы Константин Андриюк выложил в facebook.

В списках лиц, которые летали на матчи Евро-2016 за средства ФФУ, есть народные депутаты, государственные чиновники и мэры. По мнению журналиста, это свидетельствует о коррупционных действиях президента ФФУ Андрея Павелко.

"Получается, Андрей Павелко возил на Евро-2016, мэров городов, нардепов и госчиновников? За счет ФФУ? Это по-моему, называется - коррупция на должностном уровне. Но лучше пусть Андрей Васильевич сам об этом нам ответит", - написал журналист.