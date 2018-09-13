Нападение на элеватор: объявили о подозрении экс-командиру роты "Восточного корпуса"
13 сентября, 2018, 23:46
Сотрудники полиции объявили о подозрении бывшему командиру роты "Восточного корпуса" Олегу Ширяеву, которого правоохранители назвали экс-бойцом батальона "Азов"
Его задержали после попытки рейдерского захвата аграрного предприятия на Харьковщине, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
"13 сентября 2018 года Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
- Напомним, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра.
- По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четверо человек - трое мужчин и сотрудник районной полиции.
- 12 сентября на Харьковщине полиция задержала участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора.
- В управления Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева. По словам министра Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.
- Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрении 22 участникам конфликта вокруг элеватора в сек. Занки Харьковской области
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