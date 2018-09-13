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Нападение на элеватор: объявили о подозрении экс-командиру роты "Восточного корпуса"

Сотрудники полиции объявили о подозрении бывшему командиру роты "Восточного корпуса" Олегу Ширяеву, которого правоохранители назвали экс-бойцом батальона "Азов"

Его задержали после попытки рейдерского захвата аграрного предприятия на Харьковщине, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"13 сентября 2018 года Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

  • Напомним, 11 сентября в поселке Занки Змиевского района Харьковской области неизвестные в балаклавах пытались проникнуть на территорию местного элеватора, где их встретили жители райцентра.
  • По данным правоохранителей, во время конфликта на элеваторе, в котором приняли участие десятки людей, были применены травматическое оружие и газовый баллончик. В результате пострадали четверо человек - трое мужчин и сотрудник районной полиции.
  • 12 сентября на Харьковщине полиция задержала участников конфликта в Змиевском районе на территории местного элеватора.
  • В управления Национальной полиции доставили бывшего командира роты "Восточный корпус", экс-бойца батальона "Азов" Олега Ширяева. По словам министра Авакова, следствие считает Ширяева объективно подозреваемым в причастности к преступлению.
  • Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрении 22 участникам конфликта вокруг элеватора в сек. Занки Харьковской области
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