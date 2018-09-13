Нападение на элеватор: объявили о подозрении экс-командиру роты "Восточного корпуса"

13 сентября, 2018, 23:46

Сотрудники полиции объявили о подозрении бывшему командиру роты "Восточного корпуса" Олегу Ширяеву, которого правоохранители назвали экс-бойцом батальона "Азов"

Его задержали после попытки рейдерского захвата аграрного предприятия на Харьковщине, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"13 сентября 2018 года Олегу Ширяеву объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.