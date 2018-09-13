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НАБУ откроет производство в отношении министра Петренко

Соломенский суд обязал НАБУ открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации

Об этом говорится в ответе на обращение юристов “Тисни” по материалам программы “Наши деньги с Денисом Бигусом”.

В частности, журналисты этой программы выяснили, что племянница министра Божена Кличук, после его назначения, стала владелицей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Тем временем в е-декларации Петренко указал, что не имеет собственного жилья, а живет в арендованном. А его племянница не живет в одной из двух, записанных на нее, квартир, а живет в маминой - на бульваре Шевченко.

Согласно декларации, у Петренко есть 11-летний Volkswagen Golf, но при этом он пользуется арендованной Toyota. Также министр имеет солидные суммы в наличных и на банковских счетах.

Свое участие в приобретениях племянницы министр Петренко опроверг. При этом он подтвердил, что в мае был на совместном отдыхе с ней в Турции и уплатил за него.

 

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