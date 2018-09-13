На Луганщине оккупанты 2 месяца пытали мужчину и выбросили в белье к КПВВ

13 сентября, 2018, 08:40

На Луганщине мужчина рассказал полицейским о пытках "министерства государственной безопасности "ЛНР" для получения признания

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

На КПВВ Станица Луганская к правоохранителям обратился с просьбой о помощи напуганный и обессиленный человек, который был одет только в нижнее белье.

Отойдя от шока человек рассказал полицейским, что на временно оккупированной территории Луганщины работники так называемого МГБ "ЛНР" в течение двух месяцев пытали его и в конце концов "выдворили" на территорию, подконтрольную украинской власти.

Во время разговора мужчина рассказал, что до начала боевых действий на Донбассе он в городе Антрацит занимался своим делом. Когда боевики захватили город, он уехал к родственникам в АР Крым. Вернувшись через некоторое время в родной город, мужчина увидел, что его кафе разграблено, а магазин захвачен оккупантами.

Впоследствии, когда он ехал автомобилем с другом, их остановили сотрудники МГБ "ЛНР" и надев на головы мешки доставили в бывшее здание СБУ в Луганске, где бросили в подвал, и почти два месяца пытались выбить признание в терактах на территории, подконтрольной "ЛНР" и сотрудничества со спецслужбами Украины.

Поняв, что ничего "повесить" на мужчину не удастся, его не пустили домой за вещами, отвезли в КПВВ Станица Луганская и "вытолкали" на территорию, подконтрольную украинской власти.