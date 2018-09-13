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На греческом курорте обвалилась скала, 7 травмированных

На популярном курорте Греции Навайо на острове Закинтос из-за обрушения части скалы 7 человек получили травмы

Об этом сообщает Ekathimerini.

Из-за падения скалы в море лодки перевернуло волной. Греческие спасатели заявили, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни. Информации о пропавших без вести нет, однако спасатели проверяют залив.

Известно, что среди пострадавших-туристка из Чехии, которую с травмой спины доставили в медицинское учреждение. Еще шестеро человек, в том числе двое детей, получили легкие травмы.

Отметим, что Навайо принадлежит к достопримечательностям Греции.

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