На Донбассе числятся пропавшими без вести 85 украинских военных

13 сентября, 2018, 18:12

Пропавшими без вести во время войны на Донбассе пока считают 85 украинских военнослужащих

Об этом сообщил старший офицер отдела розыскной работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, координатор гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" Минобороны Михаил Котелевский, передает "РБК-Украина".

"В настоящее время в ВСУ 85 военнослужащих считаются пропавшими без вести или место пребывания которых неизвестно. По 27 из этих 85 уже есть совпадения по ДНК-экспертизе. Семьи нуждаются в индивидуальной работе в контексте комплексного профессионального подхода. Ежемесячно мы проводим сверки с соответствующими структурами: Нацполицией, ООС при СБУ, что дает нам понимать реальное количество", - рассказал Котелевский.

По словам офицера, всего из района проведения ООС эвакуировано уже около 2 тыс. тел погибших военных.

"За время реализации гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" было эвакуировано 1952 тела как неизвестных, так и узнаваемых военных. Из них 247 были эвакуированы с временно неподконтрольных территорий Украины во взаимодействии с объединенным центром СБУ и сопутствующими структурами. В том числе 105 тел были переданы после идентификации следственными структурами родственникам погибших, которые проживают на временно неподконтрольной территории Украины. Эти граждане, большинство, являемся гражданами Украины и функция идентификации принадлежит государству", - добавил Котелевский.