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На Донбассе числятся пропавшими без вести 85 украинских военных

Пропавшими без вести во время войны на Донбассе пока считают 85 украинских военнослужащих

Об этом сообщил старший офицер отдела розыскной работы Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, координатор гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" Минобороны Михаил Котелевский, передает "РБК-Украина".

"В настоящее время в ВСУ 85 военнослужащих считаются пропавшими без вести или место пребывания которых неизвестно. По 27 из этих 85 уже есть совпадения по ДНК-экспертизе. Семьи нуждаются в индивидуальной работе в контексте комплексного профессионального подхода. Ежемесячно мы проводим сверки с соответствующими структурами: Нацполицией, ООС при СБУ, что дает нам понимать реальное количество", - рассказал Котелевский.

По словам офицера, всего из района проведения ООС эвакуировано уже около 2 тыс. тел погибших военных.

"За время реализации гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" было эвакуировано 1952 тела как неизвестных, так и узнаваемых военных. Из них 247 были эвакуированы с временно неподконтрольных территорий Украины во взаимодействии с объединенным центром СБУ и сопутствующими структурами. В том числе 105 тел были переданы после идентификации следственными структурами родственникам погибших, которые проживают на временно неподконтрольной территории Украины. Эти граждане, большинство, являемся гражданами Украины и функция идентификации принадлежит государству", - добавил Котелевский.

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