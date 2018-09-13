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МВФ оценил результаты пенсионной работы в Украине

По оценке миссии Международного валютного фонда, пенсионная реформа в Украине дает ожидаемые результаты

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Когда только был принят закон о пенсионном обеспечении, у нас были некоторые опасения по поводу достаточности стимулов для людей, которые бы побудили их работать дольше. Но сейчас мы видим, что вы вышли на правильный путь", - отметил глава миссии МВФ Рон ван Роден на встрече с министром Андреем Ревой.

В целом оценка миссии такова: реформа дает ожидаемые и ранее обсужденные результаты, говорится в сообщении.

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  • Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада поддержала правительственный законопроект о "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения пенсий".
  • Заработала пенсионная реформа с 11 октября 2017 года.
  • С 1 января 2018 года пенсия по возрасту будет назначаться при наличии стажа на 1 января 2018 года 25 лет - в 60 лет. Диапазон необходимого стажа будет ежегодно увеличиваться на 12 месяцев до достижения 35 лет в 2028 году.
  • С 2019 года в Украине должен заработать второй накопительный уровень. Однако пока неизвестно, каким он будет.

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