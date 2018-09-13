Ложки и ножи с дырками: японцы разработали столовые приборы, которые экономят еду

13 сентября, 2018, 17:20

Студия дизайна из Японии изобрела легкие и тонкие столовые приборы, которые легко фиксируются на посуде и экономят еду

Об этом пишет Fast Company.

Дизайнерская фирма Nendo из Японии создала для бельгийского бренда Valerie Objects дыни нож, вилку, а также большую и маленькую ложки. У них есть специальный изгиб у основания, который позволяет вешать чайную ложку на чашку.

Дизайнер Оки Сато делает эти приборы так, чтобы использовать как можно меньше материала. Они напоминают "скелет" привычной посуды, но при этом сохраняют свою функциональность: ими можно набирать и резать продукты. Это экономит еду, а также материалы и деньги для производства.

Коллекция выпускается в четырех цветах: черном и с покрытием под серебро, золото и медь.