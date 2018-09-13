Координатор ОБСЕ посетил украинских заложников на оккупированном Донбассе. Среди них был Асеев
13 сентября, 2018, 09:10
Координатор специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш конфиденциально пообщался с 10 украинцами, которых удерживают в ОРДЛО
Об этом он заявил во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".
"У нас были конфиденциальные беседы с 10 лицами", - сказал Фриш.
Также он пообщался с 5 лицами, которые были приговорены к заключению до начала конфликта на Донбассе. Они изъявили желание перевестись на подконтрольную украинским властям территорию для отбывания наказания.
Отвечая на вопрос журналистов, Фриш подтвердил, что встречался с журналистом и публицистом Станиславом Асеевым.
- Напомним, Станислав Асеев с июня 2017 года находится в заложниках у боевиков "ДНР".
- Террористы заставили его "признаться" в работе на украинскую военную разведку: на российском телеканале Россия 24 вышел сюжет с названием "Украинский журналист-шпион", в котором пленный блогер "признается" в сотрудничестве с Главным управлением разведки Украины.
- Ряд изданий и правозащитных организаций сделали заявление о недопустимости "интервью" с Асеевым, которое вышло на российском государственном пропагандистском канале "Россия 24".
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