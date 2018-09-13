Координатор ОБСЕ посетил украинских заложников на оккупированном Донбассе. Среди них был Асеев

13 сентября, 2018, 09:10

Координатор специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Тони Фриш конфиденциально пообщался с 10 украинцами, которых удерживают в ОРДЛО

Об этом он заявил во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас были конфиденциальные беседы с 10 лицами", - сказал Фриш.

Также он пообщался с 5 лицами, которые были приговорены к заключению до начала конфликта на Донбассе. Они изъявили желание перевестись на подконтрольную украинским властям территорию для отбывания наказания.

Отвечая на вопрос журналистов, Фриш подтвердил, что встречался с журналистом и публицистом Станиславом Асеевым.