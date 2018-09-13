Как лучший спринтер мира выиграл забег в невесомости

13 сентября, 2018, 12:56

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт выиграл у астронавтов забег в невесомости

Видео необычного соревнования Болт выложил в facebook.

Ямаец принял участие в забеге в условиях невесомости, где соревновался с астронавтами. Легендарный спортсмен опередил своих соперников.

Болт является рекордсменом мира на дистанциях 100 м и 200 м, восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.

Усейн Болт объявил о завершении карьеры летом 2017 года.

В марте 2017 года ямаец принял участие в тренировке немецкого футбольного клуба "Боруссия".

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