Как лучший спринтер мира выиграл забег в невесомости
13 сентября, 2018, 12:56
Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт выиграл у астронавтов забег в невесомости
Видео необычного соревнования Болт выложил в facebook.
Ямаец принял участие в забеге в условиях невесомости, где соревновался с астронавтами. Легендарный спортсмен опередил своих соперников.
Болт является рекордсменом мира на дистанциях 100 м и 200 м, восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.
- Усейн Болт объявил о завершении карьеры летом 2017 года.
- В марте 2017 года ямаец принял участие в тренировке немецкого футбольного клуба "Боруссия".
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