Гривня укрепляется уже 3 дня подряд, курс НБУ - 28,03 грн/$
13 сентября, 2018, 11:26
По состоянию на четверг, 13 сентября, Нацбанк установил валютный курс на уровне 28,03 грн/$, 32,47 грн/евро и 4,03 грн за 10 российских рублей
Об этом сообщает сайт НБУ.
Курс гривни укрепляется уже 3 дня подряд - после того, как на 10 сентября НБУ установил курс на уровне 28,27 грн/$, по состоянию на 11 сентября гривня окрепла до 28,2 грн/$, 12 сентября - до 28,1 грн/$.
На черном рынке, по данным финансового портала "Минфин", 13 сентября по состоянию на 11:20 доллар в среднем покупают по 28,05 грн, продают - по 28,12 грн. При этом предложения по покупке колеблются в пределах 28-28,2 грн/$, продажи - в пределах 28,09-28,5 грн/$.
- Напомним, экономист Сергей Фурса заявил, что колебания гривни вызваны сезонными факторами, которые еще повлияют на курс в конце года.
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