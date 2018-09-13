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Госадвокат Януковича попросил оправдать экс-президента


фото: REUTERS
Государственный адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Рябовол во время судебных прений по делу о государственной измене попросил оправдать его подзащитного

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прошу принять единственное правильное решение - оправдать Виктора Януковича по этому делу в связи с тем, что сторона обвинения не доказала, что он совершил эти уголовные правонарушения", - сказал Рябовол.

Защитник также попросил суд отменить решение Печерского райсуда, который разрешил задержание и арест Виктора Януковича в рамках указанного производства. Рябовол также просит признать недопустимым доказательством электрофотокопию заявления Виктора Януковича президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года о вторжении российской армии в Украину.

Во время выступления государственного адвоката перебивали частные адвокаты Виктора Януковича - они заявляли о незаконности участия в этом процессе назначенного по решению суда защитника.

Напомним, обвинение в государственной измене Виктора Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.

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