 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Google закрывает почтовый сервис Inbox. Что будет с письмами пользователей

В Google решили закрыть почтовый сервис Inbox, который компания открыла 4 года назад

Как пишет The Verge, такое решение было принято из-за желания сосредоточится исключительно на Gmail.

Inbox функционировал с 2014 года на базе почтового клиента Gmail. От последнего он отличался как по дизайну, так и по функциям работы с письмами.

В компании предполагали, то сервис дополнит Gmail, упростив работу с почтой на мобильных устройствах. Теперь часть функций будет интегрированная Gmail.

В Google отметили, что компания хочет использовать более целенаправленный подход" в дальнейшем развитии почтового сервиса.

"Обновленный сервис Gmail был представлен в апреле этого года. Мы включили в него много тех функций, которые вам нравятся в Inbox, а также более современные, такие как Smart Compose, позволяющая быстро создавать черновики писем ", - говорится в заявлении компании.

Работа Inbox будет прекращена в конце марта 2019 года. В сообщении также говорится, что приложение Inbox будет полностью удалено из всех магазинов. API приложение также будет недоступно.

"Мы понимаем, что изменения - это всегда тяжело. Поэтому мы создали переходный гайд для того, чтобы помочь вам легко перейти из Inbox в новый Gmail. Все ваши переписки уже ждут вас в Gmail. Увидимся там", - добавили в Google.

Напомним, Google представила обновленную версию Google Chrome в честь 10-го "дня рождения" браузера.

Читайте также: Лис-проводник и собственная секретарша с искусственным интеллектом. Чем удивляет Google в 2018

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 сентября, 2018 четверг

больше новостей

13 сентября, 2018 четверг

12 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать