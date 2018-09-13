Google закрывает почтовый сервис Inbox. Что будет с письмами пользователей
Как пишет The Verge, такое решение было принято из-за желания сосредоточится исключительно на Gmail.
Inbox функционировал с 2014 года на базе почтового клиента Gmail. От последнего он отличался как по дизайну, так и по функциям работы с письмами.
В компании предполагали, то сервис дополнит Gmail, упростив работу с почтой на мобильных устройствах. Теперь часть функций будет интегрированная Gmail.
В Google отметили, что компания хочет использовать более целенаправленный подход" в дальнейшем развитии почтового сервиса.
"Обновленный сервис Gmail был представлен в апреле этого года. Мы включили в него много тех функций, которые вам нравятся в Inbox, а также более современные, такие как Smart Compose, позволяющая быстро создавать черновики писем ", - говорится в заявлении компании.
Работа Inbox будет прекращена в конце марта 2019 года. В сообщении также говорится, что приложение Inbox будет полностью удалено из всех магазинов. API приложение также будет недоступно.
"Мы понимаем, что изменения - это всегда тяжело. Поэтому мы создали переходный гайд для того, чтобы помочь вам легко перейти из Inbox в новый Gmail. Все ваши переписки уже ждут вас в Gmail. Увидимся там", - добавили в Google.
Напомним, Google представила обновленную версию Google Chrome в честь 10-го "дня рождения" браузера.
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