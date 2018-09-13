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Глава УГКЦ Святослав Шевчук представит во Львове книгу “Диалог лечит раны”

19 сентября в актовом зале Львовского национального университета им. Ивана Франко глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав Шевчук представит книгу "Диалог лечит раны"

Презентация состоится 19 сентября в 14:00 в рамках Форума издателей. Блаженнейший приглашает всех желающих посетить мероприятие. Презентацию будет модерировать глава комитета по вопросам культуры и духовности Верховной Рады Украины Николай Княжицкий.

"Диалог лечит раны" – это название книги-интервью с Блаженнейшим Святославом авторства Кшиштофа Томасика. Книга посвящена 1030-й годовщине крещения Киевской Руси.

 

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