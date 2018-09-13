ФИФА ограничит количество арендованных футболистов
13 сентября, 2018, 11:53
Международная федерация футбола рассматривает возможность ограничения количества арендованных игроков
Об этом сообщает Sport Bild.
По замыслу ФИФА, клубы смогут отдавать в аренду максимум восьмерых футболистов и не более трех-четырех в один клуб. Исключение сделают лишь для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.
Если ограничения введут, то больше всего оно повлияет на английский "Челси" и итальянский "Ювентус", которые отдали отдали в аренду в нынешнем сезоне 40 и 26 игроков соответственно.
- "Шахтер" отдал в аренду сопернику "Динамо" по Лиге Европы чешском "Яблонецу" защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.
- "Динамо" взяло в аренду у бразильского "Сантоса" полузащитника Витора Буэно.
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