ФИФА ограничит количество арендованных футболистов

13 сентября, 2018, 11:53

Международная федерация футбола рассматривает возможность ограничения количества арендованных игроков

Об этом сообщает Sport Bild.

По замыслу ФИФА, клубы смогут отдавать в аренду максимум восьмерых футболистов и не более трех-четырех в один клуб. Исключение сделают лишь для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Если ограничения введут, то больше всего оно повлияет на английский "Челси" и итальянский "Ювентус", которые отдали отдали в аренду в нынешнем сезоне 40 и 26 игроков соответственно.