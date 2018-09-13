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ФИФА ограничит количество арендованных футболистов


фото: Geographical Magazine
Международная федерация футбола рассматривает возможность ограничения количества арендованных игроков

Об этом сообщает Sport Bild.

По замыслу ФИФА, клубы смогут отдавать в аренду максимум восьмерых футболистов и не более трех-четырех в один клуб. Исключение сделают лишь для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Если ограничения введут, то больше всего оно повлияет на английский "Челси" и итальянский "Ювентус", которые отдали отдали в аренду в нынешнем сезоне 40 и 26 игроков соответственно.

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