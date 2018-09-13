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Футболиста английского клуба обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки


фото: mirror.co.uk
Бывшего игрока английского "Сандерленда" обвиняют в изнасиловании 15-летней девушки

Об этом сообщает The Telegraph.

Футболист, имя которого пока не разглашается, обвиняется в преступлении, которое произошло шесть лет назад во Франции.

По словам девушки, на нее напали и изнасиловали двое парней 17 и 19 лет. Пострадавшая утверждает, что ребята знали о том, что она является несовершеннолетней, но это их не остановило.

Футболиста допрашивают. Он отрицал факт секса с девушкой, а позже признал его. Защита игрока подчеркивает, что интимная связь произошла по взаимному согласию.

Если вина футболиста будет доказана, он получит наказание в виде тюремного заключения сроком на 15 лет.

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