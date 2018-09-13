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ЕС требует освободить Сущенко


фото: vesti.ru
Европейский Союз осуждает приговор, вынесенный Верховным судом России журналисту Роману Сущенко, и требует его немедленного освобождения

Об этом заявил представитель ЕС, сообщает Укринформ.

В сообщении говорится о том, что с заявлениями об осуждении приговора Сущенко и требованиями его увольнения выступили международная и европейская федерации журналистов, представитель ОБСЕ и другие представители международного сообщества.

“Мы как Европейский Союз постоянно говорили на наших ожиданиях, что РФ немедленно освободит всех незаконно удерживаемых украинских граждан на территории Крымского полуострова и в России” - заявили в ЕС.

Как отметил представитель ЕС, имя Сущенко упоминается вместе с другими украинскими узниками Кремля в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, который состоялся в июле в Брюсселе.

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