ЕС требует освободить Сущенко
13 сентября, 2018, 16:32
Европейский Союз осуждает приговор, вынесенный Верховным судом России журналисту Роману Сущенко, и требует его немедленного освобождения
Об этом заявил представитель ЕС, сообщает Укринформ.
В сообщении говорится о том, что с заявлениями об осуждении приговора Сущенко и требованиями его увольнения выступили международная и европейская федерации журналистов, представитель ОБСЕ и другие представители международного сообщества.
“Мы как Европейский Союз постоянно говорили на наших ожиданиях, что РФ немедленно освободит всех незаконно удерживаемых украинских граждан на территории Крымского полуострова и в России” - заявили в ЕС.
Как отметил представитель ЕС, имя Сущенко упоминается вместе с другими украинскими узниками Кремля в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, который состоялся в июле в Брюсселе.
- Напомним, что 30 сентября 2016 года украинского журналиста Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерация журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- В Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
- Верховный суд РФ признал законным 12 лет заключения для Сущенко.
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