ЕС требует освободить Сущенко

13 сентября, 2018, 16:32

Европейский Союз осуждает приговор, вынесенный Верховным судом России журналисту Роману Сущенко, и требует его немедленного освобождения

Об этом заявил представитель ЕС, сообщает Укринформ .

В сообщении говорится о том, что с заявлениями об осуждении приговора Сущенко и требованиями его увольнения выступили международная и европейская федерации журналистов, представитель ОБСЕ и другие представители международного сообщества.

“Мы как Европейский Союз постоянно говорили на наших ожиданиях, что РФ немедленно освободит всех незаконно удерживаемых украинских граждан на территории Крымского полуострова и в России” - заявили в ЕС.

Как отметил представитель ЕС, имя Сущенко упоминается вместе с другими украинскими узниками Кремля в совместном заявлении саммита Украина-ЕС, который состоялся в июле в Брюсселе.