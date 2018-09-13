ЕС продлил антироссийские санкции до весны 2019 года
13 сентября, 2018, 10:39
Европейский Союз продлил санкции против России до 15 марта 2019 года
Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.
"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на последующие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - подчеркнули в ведомстве.
Санкции были введены против 155 физических лиц и 44 организаций, они предусматривают замораживание активов и ограничение в передвижении.
- 5 сентября послы государств-членов ЕС одобрили решение о продлении индивидуальных санкций против России из-за агрессии против Украины.
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