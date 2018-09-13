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ЕС продлил антироссийские санкции до весны 2019 года


фото: REUTERS
Европейский Союз продлил санкции против России до 15 марта 2019 года

Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на последующие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - подчеркнули в ведомстве.

Санкции были введены против 155 физических лиц и 44 организаций, они предусматривают замораживание активов и ограничение в передвижении.

  • 5 сентября послы государств-членов ЕС одобрили решение о продлении индивидуальных санкций против России из-за агрессии против Украины.
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