ЕС продлил антироссийские санкции до весны 2019 года

13 сентября, 2018, 10:39

Европейский Союз продлил санкции против России до 15 марта 2019 года

Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета.

"Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на последующие шесть месяцев - до 15 марта 2019 года", - подчеркнули в ведомстве.

Санкции были введены против 155 физических лиц и 44 организаций, они предусматривают замораживание активов и ограничение в передвижении.