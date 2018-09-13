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ЕС хочет реализовать Программу управления госфинансами в Украине на 55 млн евро


фото: business.ua
В ближайшее время Европейский союз планирует реализацию Программы поддержки управления государственными финансами в Украине с бюджетом в размере 55 млн евро

Об этом сообщил на странице в Facebook исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.

По его словам, программа будет направлена ​​прежде всего на ГФС, поскольку ее целью является помощь фискальным органам Украины в управлении государственными финансами.

Программа будет предусматривать изучение международной практики, методологии и инструментов для аудита электронных данных. В частности, планируется внедрение е-аудита.

Е-аудит является одним из важных нововведений, которое призвано уменьшить нагрузку на налогоплательщиков при осуществлении проверок, с одной стороны, а также повысить качество и эффективность налогового контроля, с другой.

По программе, ГФС получит поддержку в разработке соответствующей методологии е-аудита, а также в разработке стандартизированных электронных аудиторских вопросов, тестов и процедур.

В сообщении отмечается, что от европейцев ожидается также вклад в другие соответствующие стратегические инициативы ГФС и в направления нашей деятельности. Важным для ГФС является также европейский опыт в борьбе с уклонением от налогов.

 
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