ЕС хочет реализовать Программу управления госфинансами в Украине на 55 млн евро
Об этом сообщил на странице в Facebook исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов.
По его словам, программа будет направлена прежде всего на ГФС, поскольку ее целью является помощь фискальным органам Украины в управлении государственными финансами.
Программа будет предусматривать изучение международной практики, методологии и инструментов для аудита электронных данных. В частности, планируется внедрение е-аудита.
Е-аудит является одним из важных нововведений, которое призвано уменьшить нагрузку на налогоплательщиков при осуществлении проверок, с одной стороны, а также повысить качество и эффективность налогового контроля, с другой.
По программе, ГФС получит поддержку в разработке соответствующей методологии е-аудита, а также в разработке стандартизированных электронных аудиторских вопросов, тестов и процедур.
В сообщении отмечается, что от европейцев ожидается также вклад в другие соответствующие стратегические инициативы ГФС и в направления нашей деятельности. Важным для ГФС является также европейский опыт в борьбе с уклонением от налогов.
- Ранее сообщалось, что ГФС назвала топ-10 крупнейших налогоплательщиков.
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