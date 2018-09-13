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Экс-"торнадовцы" без проблем выходили на улицу из СИЗО, обысками их камер пренебрегали, - Матиос

У бывших бойцов "Торнадо", устроивших бунт в Лукьяновском СИЗО, были магнитные карточки для открытия дверей на улицу

Об этом в эфире одного из каналов заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Укринформ".

"У всех "торнадовцев" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки... ", - подчеркнул он.

По словам Матиоса, правоохранители также установили лиц в Киевском изоляторе, которые за весь период (1,5 года) не провели в камере "Торнадо" никакого обыска. Последние должны проводиться еженедельно для того, чтобы найти запрещенные вещи и предметы.

"А если есть данные, что там есть запрещенные предметы, необходимо проводить так называемый "шмон", то есть обыск, с установлением всех мест, где они могут находиться", - отметил Матиос.

Прокурор добавил, что после задержания "торнадовцев" в киевском СИЗО вследствие одного из обысков было найдено 142 телефона.

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