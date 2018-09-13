Экс-"торнадовцы" без проблем выходили на улицу из СИЗО, обысками их камер пренебрегали, - Матиос
Об этом в эфире одного из каналов заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает "Укринформ".
"У всех "торнадовцев" были магнитные карточки, которые позволяли им выйти на улицу. Не только ключи, а магнитные карточки... ", - подчеркнул он.
По словам Матиоса, правоохранители также установили лиц в Киевском изоляторе, которые за весь период (1,5 года) не провели в камере "Торнадо" никакого обыска. Последние должны проводиться еженедельно для того, чтобы найти запрещенные вещи и предметы.
"А если есть данные, что там есть запрещенные предметы, необходимо проводить так называемый "шмон", то есть обыск, с установлением всех мест, где они могут находиться", - отметил Матиос.
Прокурор добавил, что после задержания "торнадовцев" в киевском СИЗО вследствие одного из обысков было найдено 142 телефона.
- Напомним, 9 августа протестующие мешали вывезти из Лукьяновского СИЗО экс-бойцов батальона "Торнадо".
- Двое сотрудников Лукьяновского СИЗО помогали осужденным бывшим бойцам расформированного батальона "Торнадо", которых осудили по обвинению в насилиях и пытках
- В камерах Лукьяновского СИЗО, где находились экс-бойцы расформированного батальона "Торнадо", нашли ножи, бутылки с алкоголем, биты и флаг со свастикой.
- После этого новым главой Лукьяновского СИЗО стал Руслан Ромашков, руководитель Бориспольской исправительной колонии №119. Руководителей других руководящих должностей также заменят.
- Экс-бойцов "Торнадо" осудили на 5-11 лет с лишением воинских званий. Их обвиняли в насилии и пытках.
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