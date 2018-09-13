Экс -"Самопомощь" заявила о создании новой депутатской группы в Киевраде
13 сентября, 2018, 17:00
Представители самораспущенной фракции "Самопомощь" в Киевраде образовали новую депутатскую группу "Киевская команда"
Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил глава новосозданной группы Сергей Гусовский в своем Facebook.
По его словам, из 22 членов бывшей депутатской фракции в состав новой группы Киеврады вошли 17 человек.
"Сегодня в Киевраде мы вместе с коллегами создали депутатскую группу "Киевская команда". В ее состав вошли 17 депутатов", - написал Гусовский.
- Напомним, 6 сентября исполнительный комитет "Объединение "Самопомощь" исключил депутатов Киевского горсовета Сергея Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из членов партии. В "Самопомощи" считают, что эти депутаты поддержали решение горсовета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь захваченных участков составляет более 1,4 га.
- 11 сентября фракция "Объединение "Самопомощь" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске.
- Позже Сыроед и Гусовский объяснили, почему произошел скандал в "Самопомощи".
- А депутат Киеврады объяснила, почему фракция "Самопомощь" самораспустилась.
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