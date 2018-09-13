Экс -"Самопомощь" заявила о создании новой депутатской группы в Киевраде

13 сентября, 2018, 17:00

Представители самораспущенной фракции "Самопомощь" в Киевраде образовали новую депутатскую группу "Киевская команда"

Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил глава новосозданной группы Сергей Гусовский в своем Facebook.

По его словам, из 22 членов бывшей депутатской фракции в состав новой группы Киеврады вошли 17 человек.

"Сегодня в Киевраде мы вместе с коллегами создали депутатскую группу "Киевская команда". В ее состав вошли 17 депутатов", - написал Гусовский.