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Двое нацгвардейцев торговали амфетамином в Киеве

В Киеве задержали преступную группу правоохранителей-наркоторговцев, сбывавших амфетамин

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Задержанными оказались майор Нацгвардии, рабовший в финансовом отделе, а также старшина и командант того же отдела. Задержали их сразу после сбыта психотропного вещества.

Покупатель работал под контролем правоохранителей. Продали наркотиков на 20 тысяч гривень. Дело готовят передать в суд, где наркоторговцам будут избирать меру пресечения.

Задержанными оказались майор Нацгвардии, работавший в финансовом отделе, а также старшина и комендант того же отдела. Задержали их сразу после сбыта психотропного вещества.

Покупатель работал под контролем правоохранителей. Продали наркотиков на 20 тысяч гривень. Дело готовят передать в суд, где наркоторговцам будут избирать меру пресечения.

"Часть денежных средств в размере 16,3 тысяч гривень, полученных за последнюю партию амфетамина в количестве 50 граммов, у задержанных изъято. Сейчас обоим задержанным готовится сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ. Ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Лысенко.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

 

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