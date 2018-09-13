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Дети и шимпанзе общаются одинаковыми жестами, - исследование

Ученые выяснили, что жесты человеческих детей в значительной степени пересекаются с обезьяньими: общими оказались 89%

Об этом говорится в статье, опубликованной в Animal Cognition.

Маленькие дети, которые еще не научились связно говорить, общаются с окружающими с помощью сложной смеси мимики, звуков и жестов.

Жестикуляция ребенка подвергается разложению на составные части, классификации и "переводу". Теперь выясняется, что ее возникновение, вероятно, произошло задолго до образования нашего вида.

Британско-немецкая группа психологов под руководством Кэтрин Хобайтер (Catherine Hobaiter) из Сент-Эндрюсского университета внимательно изучила видеозаписи игр маленьких детей в детских садах Германии и Уганды. "Подопытными" оказались в общей сложности 13 детей в возрасте от восьми до 21 месяца.

Как выяснилось, при общении друг с другом они использовали 52 более-менее конкретных жеста, причем они были одинаковые и в Европе, и в Африке.

Такую "лексику" ученые сравнили с жестами шимпанзе, обитающих в лесу Будонго в Уганде. Со стороны шимпанзе в опыте принимали участие особи разного возраста - до 51 года.

Как выяснилось, жесты человеческих детей в значительной степени пересекаются с обезьяньими. Общими оказались 46 жестов - 89%.

Подобно шимпанзе, они использовали их как отдельно, так и последовательно, и гибко применяли индивидуальные жесты для разных целей. Таким образом, можно говорить о совместных корнях и этого древнего "языка".

Впрочем, есть и отличия "диалектов" разных видов. Так, младенцы гораздо чаще, чем обезьяны, используют указующие жесты, кроме того, взмах открытой ладонью скорее всего является уникальной особенностью языка жестов людей.

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