Букмекеры назвали фаворита боя Усик - Бэллью
13 сентября, 2018, 09:53
Букмекерские конторы начали принимать ставки на поединок украинца Александра Усика против британца Тони Бэллью
Об этом сообщает iSport.ua.
Букмекеры принимают ставки на бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Усиком против Бэллью, несмотря на то что о поединке еще официально не объявили.
Аналитики с Bet 365 считают Усика безоговорочным фаворитом. Ставки на победу украинца принимаются с коэффициентом 1,1. В успех Бэллью букмекеры почти не верят - 6,5.
- Бой Усик - Бэллью должен состоятся 10 ноября в Манчестере, на кону будут стоять все титулы украинца.
- Промоутер Усика Александр Красюк рассказал, когда ожидать боя украинца против другого британца - Энтони Джошуа.
- Сам Джошуа оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.
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