Букмекеры назвали фаворита боя Усик - Бэллью

13 сентября, 2018, 09:53

Букмекерские конторы начали принимать ставки на поединок украинца Александра Усика против британца Тони Бэллью

Об этом сообщает iSport.ua.

Букмекеры принимают ставки на бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Усиком против Бэллью, несмотря на то что о поединке еще официально не объявили.

Аналитики с Bet 365 считают Усика безоговорочным фаворитом. Ставки на победу украинца принимаются с коэффициентом 1,1. В успех Бэллью букмекеры почти не верят - 6,5.