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Букмекеры назвали фаворита боя Усик - Бэллью


фото: boxingscene
Букмекерские конторы начали принимать ставки на поединок украинца Александра Усика против британца Тони Бэллью

Об этом сообщает iSport.ua.

Букмекеры принимают ставки на бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Усиком против Бэллью, несмотря на то что о поединке еще официально не объявили.

Аналитики с Bet 365 считают Усика безоговорочным фаворитом. Ставки на победу украинца принимаются с коэффициентом 1,1. В успех Бэллью букмекеры почти не верят - 6,5.

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