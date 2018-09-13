Американская полицейская застрелила своего соседа. Она перепутала свою квартиру с его

13 сентября, 2018, 11:31

Американку Эмбер Гайгер арестовали за то, что она застрелила своего соседа. Она перепутала квартиры и подумала, что ее хотят ограбить

Об этом пишет The Washington Post.

В Далласе, штат Техас, 30-летняя женщина застрелила своего соседа-афроамериканца Ботема Жана. Гайгер перепутала квартиру Жана со своей и выстрелила в него, приняв за вора.

Это произошло в многоквартирном комплексе поздно вечером. Полицейская вернулась домой после 15-часовой смены. Дверь в квартиру, которую женщина приняла за свою, была открыта. Она заметила силуэт человека.

Тогда она достала пистолет и приказала показаться. Однако Жан проигнорировал ее. Тогда Эмбер выстрелила в него. Мужчина скончался через несколько часов в больнице.

Гайгер осознала, что произошло, только после звонка в 911. Журналисты опубликовали видео, которое снял один из жителей комплекса. В ролике видно, как после события Гайгер разговаривает по телефону и плачет.

Женщина работала в полиции четыре года. За это время у нее было только одно серьезное нарушение: в 2017-м она ранила подозреваемого, который пытался выхватить у нее оружие.

Мать Ботема, Эллисон считает, что сотрудница полиции застрелила Жана из-за цвета кожи.