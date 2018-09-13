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Аграрная партия будет оперативно реагировать на действия московской агентуры - Скоцик

13 сентября Политический совет Аграрной партии Украины проголосовал за прекращение полномочий и исключил из рядов партии Олега Корбана, Михаила Поживанова, Владимира Шандру и Василия Данилова

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«В связи с многочисленными обращениями от местных партийных организаций о деятельности от имени партии политических аферистов и московских предателей, Политический совет проголосовал за прекращение полномочий и исключение из рядов партии заместителя председателя Олега Корбана, членов президиума Михаила Поживанова Михаила и Владимира Шандру. Также исключили из членов президиума и уволили с должности советника председателя Аграрной партии Василия Данилова. Указанных лиц обвиняют в попытке организации мятежа в партии, смены руководства партии и попытке положить политическую силу под пророссийские флаги накануне президентских и парламентских выборов», - отмечает пресс-служба Аграрной партии.

В пресс-службе отмечают, что созыв Политсовета партии стало вынужденным шагом. 

«Мы не могли не отреагировать на попытку рейдерского захвата нашей политической силы в интересах пророссийских кандидатов. Сегодня мы кадрово очистились от людей, которые, находясь в рядах партии, способствовали этому процессу… Хочу подчеркнуть, что Аграрная партия Украины никогда не станет пятой колонной Кремля и будет жестко реагировать на попытки московской агентуры помешать нам проводить самостоятельную политику. Единогласное голосование показало, что правда на нашей стороне, а еще добавлю, что согласно Уставу партии решение Политсовета об исключении лиц из партийных рядов является окончательным и обжалованию не подлежит», - цитирует лидера Аграрной партии Виталия Скоцика пресс-служба.

Кроме этого, на заседании Политсовета была определена дата съезда партии - 21 октября 2018. На съезде члены Аграрной партии будут определиться относительно формата участия в ближайших выборах Президента Украины.

Также, по информации пресс-службы, Политсовет принял решение о проведении праймериз (внутренних выборов) на вакантные должности председателей региональных организаций партии и установлено упрощенную процедуру создания Крымской и Севастопольской партийных организаций.

Ранее в СМИ лидер Аграрной партии Виталий Скоцик заявлял о попытке захвата политсилы людьми Медведчука.

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