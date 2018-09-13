80 поездов и более 200 вагонов ежедневно: Омелян рассказал о железнодорожном сообщении с РФ
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала".
"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки. Поездов и вагонов хронически не хватает. Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок в Украине", - убежден Омелян.
Но единодушной поддержки правительства такой инициативы нет.
"Мы исходим из этой позиции, что такое сочетание должно быть остановлено. Даже не исходя из той ситуации, что война; что морально-этически ездить в страну-агрессора, которая убивает твоих соотечественников, это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря", - считает министр.
В заключение он добавил, что надеется на принятие решение прекратить сообщение с Россией.
"Поэтому я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается", - сказал министр.
- Как сообщалось, Министерство инфраструктуры подготовило ряд предложений по противодействию России в рамках ее деятельности в Азовском бассейне и на оккупированных территориях, включая прекращение пассажирского сообщения.
- 16 августа Омелян заявил, что подписал "исторический документ", который касается внедрения ограничений в железнодорожном сообщении с Россией.
- По словам министра, это делается для того, чтобы обезопасить украинцев.
- Вместе с тем, как считает экс-заместитель министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 годах Александр Кава, подобное решение будет означать для "Укрзализныци" 4 млрд грн ежегодных потерь и увольнение 5 тыс. работников, а для перехода на европейские рейсы построенные по старой советской системе украинские вагоны можно будет использовать только на участках пограничных станций стран ЕС.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-