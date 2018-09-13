80 поездов и более 200 вагонов ежедневно: Омелян рассказал о железнодорожном сообщении с РФ

13 сентября, 2018, 09:40

В случае прекращения железнодорожного сообщения с Россией отменят рейсы для 80 поездов и свыше 200 вагонов ежесуточно

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала".

"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки. Поездов и вагонов хронически не хватает. Люди все время жалуются, что купить билеты невозможно. Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок в Украине", - убежден Омелян.

Но единодушной поддержки правительства такой инициативы нет.

"Мы исходим из этой позиции, что такое сочетание должно быть остановлено. Даже не исходя из той ситуации, что война; что морально-этически ездить в страну-агрессора, которая убивает твоих соотечественников, это, пожалуй, нехорошо, мягко говоря", - считает министр.

В заключение он добавил, что надеется на принятие решение прекратить сообщение с Россией.

"Поэтому я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается", - сказал министр.