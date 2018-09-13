4 утренних привычки, которые не позволяют худеть

13 сентября, 2018, 13:18

Когда хочется похудеть, утренние ритуалы могут стать настоящими врагами. Чего не стоит делать утром, если хочется сбросить вес

Об этом пишет Cosmo.

Пропуск зарядки. Бегать по утрам марафоны не обязательно, но зарядку пропускать тоже не стоит. Небольшая разминка никогда не повредит. Заранее составьте программу упражнений - YouTube всегда можно найти быстрые и эффективные варианты. Так организм проснется и будет работать быстрее.

Двойной латте. Этот напиток тяжелый: чтобы переварить его. Для этого организму придется очень постараться. Он будет занят именно кофе, а не тем, что вы съедите после. Это может привести к появлению лишних килограммов.

Пакетированный сок. С соками тоже нужно быть осторожными. Не всегда то, что есть внутри, можно назвать соком. Порой это просто разведенный водой порошок. Поэтому лучше купить соковыжималку и пить с утра фреши.

Бутерброды. Бутерброды - одни из самых больших врагов. Это заряд лишних калорий, которые потом откладываются в талии и бедрах. Поэтому лучше выбирать ягоды и фрукты.