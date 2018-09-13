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10-летний американец напоролся головой на шампур и выжил

10-летний мальчик в штате Миссури упал с дерева и напоролся на шампур, который прошел сквозь его голову

Об этом пишет ВВС.

Ксавьер играл в домике на дереве. Неожиданного на него напали осы. Он пытался убежать от них и выпал с высоты более 1-го метра.

Парень приземлился на острый 30-сантиметровый металлический шампур. Он прошел сквозь череп и погрузился в ткани головы на 15 сантиметров. К счастью, шампур обошел глаза, мозг, спинной мозг и крупные кровеносные сосуды.

Мать Ксавьера, Габриэль, рассказала о том, что когда сын с криком вбежал в дом, шампур просто торчал у него из головы. По дороге в больницу он говорил: "Я умираю, мама, я это чувствую".

Ксавьера привезли в больницу Университета Канзаса, где его травмой занялись хирурги.

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Врачи успешно удалили стержень. Операция была очень сложной именно из-за формы шампура с острыми краями и продолжалась несколько часов.

Врачи назвали чудом то, чтобы при такой травме шампур не задел ничего важного.

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