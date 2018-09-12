Житель Херсонщины умер из-за копченой рыбы. Это уже 8 смерть от ботулизма с начала года

12 сентября, 2018, 11:11

На Херсонщине медикам не удалось спасти мужчину, который заболел ботулизмом. Его жена находится в реанимации

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вероятная причина ботулизма - копченая рыба домашнего приготовления, которую он вместе с женой употребляли накануне.

В Херсонской областной клинической больнице супругов доставили вечером 10 сентября. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, он умер в течение часа после госпитализации. Женщина сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Всего с начала года зафиксировано 8-й летальный случай ботулизма.

Минздрав отмечает, что при малейшем подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться к врачу. Успех лечения зависит от ранней диагностики и правильного лечения, что в большинстве случаев сопровождается введением ботулинического антитоксина.

В Украине имеются высококачественные антитоксины, необходимые для немедленного лечения ботулизма. Получить сыворотку можно в любое время (даже выходные или нерабочие часы).