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Известный украинский биатлонист будет выступать за Россию


фото: sport.bigmir.net
Федерация биатлона Украины позволила Александру Жирному вернуться в сборную России

Об этом заявил генеральный секретарь украинской федерации Роман Бондарук, сообщает prm.ua.

"Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России с просьбой предоставить разрешение на переход Александра Жирного. Мы сразу дали согласие, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу", – сказал Бондарук.

Жирный выступал за сборную России до 2014 года. Лучшим личным результатом 31-летнего спортсмена является 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.

В 2017 году Жирный стал бронзовым призером чемпионата Европы в эстафете в составе сборной Украины.

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