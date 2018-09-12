Известный украинский биатлонист будет выступать за Россию
12 сентября, 2018, 14:52
Федерация биатлона Украины позволила Александру Жирному вернуться в сборную России
Об этом заявил генеральный секретарь украинской федерации Роман Бондарук, сообщает prm.ua.
"Две недели назад к нам обратился Союз биатлонистов России с просьбой предоставить разрешение на переход Александра Жирного. Мы сразу дали согласие, он вернулся в Россию. Это выбор спортсмена, так что мы не стали препятствовать его переходу", – сказал Бондарук.
Жирный выступал за сборную России до 2014 года. Лучшим личным результатом 31-летнего спортсмена является 13-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске.
В 2017 году Жирный стал бронзовым призером чемпионата Европы в эстафете в составе сборной Украины.
- В начале августа стало известно, что за сборную Украины выступят три российские биатлонистки.
- Международный союз биатлона продлил санкции в отношении сборной России, которая регулярно нарушает антидопинговые правила.
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