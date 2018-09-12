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Избранный президентом Либерии легендарный футболист в 51 год вернулся в сборную


фото: primenewsghana.com
Знаменитый форвард Джордж Веа, которого избрали президентом Либерии, в 51 год вновь сыграл за национальную команду

Об этом сообщает BBC Sport.

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года попал в стартовый состав сборной Камеруна в товарищеском матче против Нигерии. 51-летний политик вышел на поле с капитанской повязкой и выполнял все стандартные положения.

Веа сыграл 80 минут встречи, которая завершилась победой Нигерии со счетом 2:1. После матча из обращения в сборной Либерии был выведен 14-й номер, в знак уважения к действующему президенту страны.

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