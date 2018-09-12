Япония напомнила Путину, что не подпишет мирное соглашение без возврата Южных Курил
Об этом сообщает Reuters.
С предложением заключить мирное соглашение до конца 2018 года с целью урегулировать спор по Курильским островам Путин выступил во время встречи с премьером Японии Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
"Давайте заключим мирное соглашение, не сейчас, но к концу года и без каких-либо предусловий", — сказал Путин.
В то же время секретарь кабинета министров Японии Ясухиро Кан заявил журналистам, что Япония не имеет намерения заключать мировое соглашение с РФ до решения территориального спора по поводу Курильских островов.
"Поскольку правительство намерено решить вопрос о четырех Северных островах, основная политика в отношении заключения мирного договора остается неизменной", — сказал он.
Ранее Россия разместила новейшие ракеты на спорных с Японией Курилах.
- Южные Курилы вошли в состав СССР после завершения Второй мировой войны, но Япония считает своей территорией четыре острова из Курильской группы — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомай.
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